الصحة تكشف تاريخ آخر حالة تم اكتشاف إصابتها بشلل الأطفال في مصر.. فيديو

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من مرض شلل الأطفال عام 2006، مؤكدا أن آخر حالة شلل أطفال سجلت في مصر كانت عام 2004 .
وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي" : وزارة الصحة تقدم العديد من الأنشطة في مجال التطعيمات ومنها تطعيمات شلل الأطفال والتي يتم تقديمها على نوعين ومنها نوع فموي ويعطي 7 مرات، بالإضافة إلى 3 جرعات عن طريق الحقن.
وأوضح علاء عيد ، الدولة دائما تقوم بعمل حملات مكثفة للتطعيم ضد شلل الأطفال وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتي خمس سنوات وتستهدف المصريين وغير المصريين .