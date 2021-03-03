الصحة تكشف تاريخ آخر حالة تم اكتشاف إصابتها بشلل الأطفال في مصر.. فيديو

قال ا

رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من مرض شلل الأطفال عام 2006، مؤكدا أن

حالة شلل أطفال سجلت في مصر كانت عام 2004 .

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