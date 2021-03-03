لحظة تدمير طائرة مفخخة متجهة إلى السعودية.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لحظة تدمير طائرة مفخخة كانت في طريقها إلى السعودية.





وأشارت "روسيا اليوم"، أن التحالف العربي بقيادة السعودية نشر مقطع فيديو يوثق لحظة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة استهدفت الأراضي السعودية يوم الثلاثاء.





وأوضحت "روسيا اليوم"، أن وكالة الأنباء السعودية "واس" علقت عبر موقعها "تويتر" على الفيديو، قائله: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الثلاثاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة".



