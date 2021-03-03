ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحظة تدمير طائرة مفخخة متجهة إلى السعودية.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:30 م
لحظة تدمير طائرة
لحظة تدمير طائرة مفخخة
Advertisements
محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لحظة تدمير طائرة مفخخة كانت في طريقها إلى السعودية.

وأشارت "روسيا اليوم"، أن التحالف العربي بقيادة السعودية نشر مقطع فيديو يوثق لحظة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة استهدفت الأراضي السعودية يوم الثلاثاء.

وأوضحت "روسيا اليوم"، أن وكالة الأنباء السعودية "واس" علقت عبر موقعها "تويتر" على الفيديو، قائله: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الثلاثاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يدمر طائرتين حوثيتين أطلقتهما الميليشيا باتجاه السعودية

الدفاعات السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

بعد استهداف الحوثيين السعودية بصاروخ و6 طائرات مفخخة.. أول تعليق من اليمن

فرنسا تدين استهداف الحوثيين للأراضي السعودية

السعودية.. التحالف العربي يحذر الحوثيين من شن هجمات جديدة على المملكة

ترشيحاتنا

شاهد.. خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته إلى مصر

في عيد ميلادها.. مشهد ساخن تسبب في تنازل سهير رمزي عن أجرها الكبير.. شاهد

خيانة أقرب الناس.. رسالة غامضة من دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

فناربخشة التركي: لن نتعاقد مع مصطفى محمد ولو أصبح مثل ميسي لهذا السبب

وزير الخارجية القطري: نسعى لعودة علاقاتنا مع مصر إلى دفئها

في الصيدليات بالمجان .. بشرى سارة يزفها وزير الصحة السعودي بشأن لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور

في عيد ميلادها الـ 71.. أجرأ إطلالات سهير رمزي بعد خلعها الحجاب

قائمة اسعار رينو لوجان 2021 في مصر