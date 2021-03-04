لدعم التصنيع المحلي .. إيفلين متى تثمن فرض رسوم إغراق على بعض الواردات الصينية والتايلاندية

ثمنت النائبة إيفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرة إلى أن هذه القرار مؤشر إيجابي لبداية التصنيع في مصر .





وأوضحت "متى" في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أننا في حاجة لإتخاذ هذه القرارات من أجل دعم الصناعة المحلية، خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، وتوافر الأيدي الماهرة والتي تعد احد أهم المكونات الضرورية لنجاع هذا القطاع.





وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، على ضرورة تشجيع المنتجات والصناعات المصرية، من أجل التوسع في سوق العمل، وتوفير فرص جديدة للشباب والحد من ظاهرة البطالة التي نعاني منها، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية فى البلاد.





وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .





وقال إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، في بيان، الأربعاء، إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2019 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند واندونيسيا وتايلاند حيث تم استبعاد دولتي الهند وإندونيسيا نظرًا لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من 3%، مشيرًا إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح بين 9.8% إلى 36.9% من القيمة CIF للشركات الصينية، وتتراوح بين 7.5% الى 31.2% من القيمة CIF للشركات التايلاندية كنسبة من سعر التصدير، وهو الأمر الذي يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.



