برلمانية: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتعميق الصناعة الوطنية وتشجيعها

أكدت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.





ولفتت "الكسان" في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبحت تهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية وتشجيعها وتوجيه كامل أوجه الدعم لها، موضحة أن ذلك الأمر ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.





وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عن فيروس كورونا المستجد، والتي تسبب في خسائر فادحة لدول كبرى، إلا أن مصر ما زالت تسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتي في كثير من المجالات ، وتدعيم منتجاتها الوطنية في مواجهة الإستيراد.





وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .





وقال إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، في بيان، الأربعاء، إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2019 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند واندونيسيا وتايلاند حيث تم استبعاد دولتي الهند وإندونيسيا نظرًا لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من 3%، مشيرًا إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح بين 9.8% إلى 36.9% من القيمة CIF للشركات الصينية، وتتراوح بين 7.5% الى 31.2% من القيمة CIF للشركات التايلاندية كنسبة من سعر التصدير، وهو الأمر الذي يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.



