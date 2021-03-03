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تعليم

جامعة طنطا: انتظام امتحانات كلية التمريض وسط إجراءات احترازية مشددة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:44 م
انتظام سير الامتحانات
انتظام سير الامتحانات بكلية التمريض
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احمد علي
تفقد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أعمال الامتحانات لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بكلية التمريض.


وأكد نائب رئيس الجامعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا  منذ اللحظات الأولى لدخول الطلاب من بوابة الكلية ثم دخولهم لجان الإمتحانات وحتي الإنتهاء من أداء الإمتحان حفاظا علي صحتهم وسلامتهم وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقائمين علي أعمال الإمتحانات بالكلية.

وأوضحت الدكتورة عفاف، بصل عميد الكلية، إن امتحانات اليوم، يؤديها 487 طالبا وطالبة بالفرقة الأولى فى مادة ‏"فسيولوجى" موزعين على 35 لجنة ، فى حين بلغ عدد طلاب تمهيدى الماجستير 45 طالبا وطالبة ، و 9 طلاب للدكتوراه.

وأضافت أنه تم توجيه جميع المراقبين والملاحظين بعدم التهاون مع حالات الغش، إلى جانب تواجد أساتذة المواد أثناء الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتطبيق القانون فى التصدى لأى محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان.
جامعة طنطا: انتظام امتحانات كلية التمريض وسط إجراءات احترازية مشددة
جامعة طنطا: انتظام امتحانات كلية التمريض وسط إجراءات احترازية مشددة
جامعة طنطا: انتظام امتحانات كلية التمريض وسط إجراءات احترازية مشددة
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