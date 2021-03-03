بالصور ... جامعة طنطا تكرم المتميزين في الأنشطة الطلابية

كرم نواب رئيس جامعة طنطا ، مساء اليوم، الطلاب المتميزين في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية على مستوى كليات الجامعة، ‏والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.









أقيم التكريم وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بحضور ‏الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور عماد عتمان، والدكتور كمال عكاشة، ومحمد القصير مدير ‏الإدارة العامة لرعاية الطلاب.





هنأ نواب رئيس الجامعة الطلاب لتحقيقهم مراكز متقدمة في الأنشطة الطلابية، مؤكدين حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لرعاية الطلاب المتميزين والموهوبين في شتى المجالات والأنشطة، مثمنين الجهود المبذولة من جانب إدارة رعاية الشباب .





وقال محمد القصير مدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة، إنه تم تكريم الطلاب المتميزين رياضيًا بدورة الشهيد الرفاعى 48 فى رياضة رفع الأثقال والحاصلين على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية ب 5 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 5 برونزية، ورياضة كمال الأجسام الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بميدالية ذهبية و4 فضية وميدالية برونزية ، وتكريم الطلاب الحاصلين على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية فى رياضة البلياردو .





وقد تم منح جوائز مالية تقدر ب 1000 جنيه للطلاب الفائزين بالميدالية الذهبية و 800 جنيه للطلاب الفائزين بالميدالية القضية، و 700 جنيه للطلاب الفائزين بالميدالية البرونزية.



