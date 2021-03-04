مأساة شاب.. أصيب بشد في الأوتار فأصبح طريح الفراش لقرابة 20 عاما بالشرقية

في بيت ريفي بسيط معروش بالسدة والبوص وعلى أطراف محافظة الشرقية وتحديدا عزبة جلال إحدى العزب التابعة لمدينة منشأة أبوعمر بمركز الحسينية تسكن أسرة بسيطة منزلهم.





وهي أسرة الشاب "محمد جمال " صاحب الـ 20 عاما تعمل والدته الحاجة "أمل" والشهيرة بأم محمد، علي رعاية أبنائها وبناتها وسط حالة من الحزن والرجاء بالاستجابة الي دعائها في تبني حالة نجلها محمد والمصاب بشد في الأوتار.

"نفسي ابني يتعالج ويمشي لأنه منذ ولادته وهو علي هذا الحال ليس له أصدقاء أو زملاء ويحلم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..بهذه الكلمات بدأت الحاجة "أمل" حديثها لموقع صدي البلد.





أكدت الحاجة "أمل" ان لديها 3 بنات تم زواج إثنين منهن ولديه ولدين وهما "محمد وشقيقة التوأم "أحمد" وتوفي والدهم منذ قرابة 7 سنوات والظروف المادية لديهم ليست باليسيرة لذا لجأت الي العمل حتى تتمكن من رعاية أبنائها..





واستكملت "أم محمد" قائلة معاناتي بدأت منذ قرابة الـ 20 عاما عندما أكتشفنا إصابة نجلي بشد في الأوتار ويحتاج الي إجراء عملية جراحية وبالفعل توجهنا إلى مستشفى أبو الريش وتم إجراء العملية ولكنها لم تنجح وساءت الأوضاع بالنسبة لأبني محمد وأصبح طريح الفراش.





واختتمت قائلة نفسي حد يتبني علاج إبني حتي يتمكن من المشي وممارسة حياته بصورة طبيعية وكل حلمه لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأب والإنسان لجموع المصريين.

ومن جانبه أكد "محمد جمال" والدموع تنهمر من عينية ان حلم حياتة هو تلقي العلاج اللازم حتي يتمكن من السير مثل أصدقائه بصورة طبيعية كما أنني أحلم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





ومن جانبه فقد وجه "محمد كمال الدين الحجاجى "وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية ببحث حالة الأسرة وأكد أنه بعد البحث تبين ان الشاب "محمد" يتقاضى معاش كرامة من الوزارة والأسرة تعيش فى منزل متهالك وبالفعل تم عمل بحث لإدراج الأسرة ضمن حياة كريمة لإعادة إعمار المنزل وتم عمل بحث مساعدة مالية دفعة واحدة وتقرر صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي.









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