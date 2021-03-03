عمرو حسن يكشف طرق استخدام وسائل الأسرة لحل أزمة الزيادة السكانية

نشر الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، منشورا لحل قضية الزيادة السكانية في مصر، مؤكدا أنه لابد من زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال:

ا ) زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة ( كيف نصل الى المنتفعة وتقنعها بضرورة استخدام وسيلة منع حمل).





ب) تحسين خدمات تنظيم الأسرة ، لتحسين خدمات تنظيم الأسرة، لابد من مواجهة التحديات فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة في مصر مثل:

1- عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة فى أماكن كثيرة بصعيد مصر ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها او لعدم وجود أطباء بها، ويبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من (3183) منطقة و هناك تقريبا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب.

٢ ) قلة عدد الأطباء (خاصة النساء) وقلة تدريبهم وخبرتهم ، خاصة المكلفين من الخريجين الجدد.

٣ ) عدم تغطية جميع المناطق الجغرافية بخدمات تنظيم الأسرة على مدار العام (خاصة للمناطق النائية والعشوائية).

٤ ) عدم تفعيل وسائل المتابعة والتقييم.

٥ ) ضعف الشراكة مع القطاع الأهلي وغياب الشراكة مع القطاع الخاص.

٦ ) غياب حوكمة ملف تنظيم الأسرة.