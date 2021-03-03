حالتا وفاة و423 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلة

أعلنت وحدة مكافحة كورونا في فلسطين، ‏تسجيل حالتي وفاة و423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في القدس المحتلة اليوم وأمس بحسب تقارير إعلامية فلسطينية.





وكانت قطاعات مختلفة من الفلسطينيين رحبت بتزويد دولة الإمارات قطاع غزة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.





ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الحقوقي الفلسطيني خليل أبو شمالة قوله إن قطاع غزة يشهد حالة تدهور في القطاع الصحي وعلى مستوى الأطقم الطبية وعلى مدار الأشهر الماضية واجه القطاع صعوبات كبيرة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأضاف أن "اللقاح المرسل من دولة الإمارات في هذا التوقيت يعزز عمل الأطقم الطبية ووزارة الصحة الفلسطينية بما يمكنها من التعامل مع الحالات الطارئة".





وتابع "حسبما علمنا فإن هذه هي الدفعة الأولى من اللقاحات وأن الإمارات مشكورة سترسل دفعات أخرى من اللقاحات إلى قطاع غزة".



