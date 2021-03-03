حسام صالح: توجيهات السيسي بالبحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية تحقق الاكتفاء الذاتي

أشاد النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات التنقيب للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة غرب شربين بدلتا النيل وشمال مارينا بالبحر المتوسط واستغلالهما لصالح الدولة.





وأوضح " عوض الله "، خلال تصريحاته، أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس السيسي تسعى إلى الاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية بالدولة وعلى رأسها الغاز والبترول، لافتا إلى أن هذا الاتجاه جزء من خطة مصر للتنمية المستدامة ودعم الاقتصاد.





وأكد رئيس لجنة الطاقة على أهمية خطوات الدولة في البحث والتنقيب وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من مصادر الطاقة بل وتصدير الفائض للخارج، الأمر الذي يعد مصدرا رئيسا لدعم المواطن والاقتصاد من خلال دعم المصانع والشركات والإنتاج، فضلا عن دعم الاستهلاك المنزلي وتوفير فرص عمل.





وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، على القانون رقم 146 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ابوك برودكشن . بي . في . وشركة بي بي اكسبلويشن دلنا ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل.





كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 156 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة نوبل انيرجي ايجيبت ١ بي. في. وشركة ثروة للبترول اي. ايه. اي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال مارينا البحرية بالبحر المتوسط، حيث تم نشر القانونين فى الجريدة الرسمية.