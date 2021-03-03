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برلمان

برلماني: الرئيس يسعى للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمصريين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:24 م
النائب الطاهر عبد
النائب الطاهر عبد الحميد
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القسم السياسي
أشاد الطاهر عبد الحميد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لوزارة التضامن، بالإسراع في تأثيث وحدات سكان المناطق العشوائية، مشيرا إلى أن هذه التكليفات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة لائقة لأهالي العشوائيات.


وأضاف  عبد الحميد في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي يتابع كافة المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها فى محافظة القاهرة، خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، ويسعى للقضاء على العشوائيات نهائيا وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بالإسراع فى تأثيث الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تشييدها، لتسكين المستحقين من سكان المناطق العشوائية فى أقرب وقت ممكن، متوجها بالتحية للقيادة السياسية الحالية رئيسا وحكومة للقضاء على العشوائيات.


كما أشاد عضو لجنة الإسكان بتوفير اعتمادات مالية بقيمة 500 مليون جنيه لصرف التعويضات المطلوبة وتعويض المستحقين عن الإزالات الخاصة بالمباني المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى حول إقليم القاهرة الكبرى.
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