ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا تسجل 6385 إصابة بكورونا و315 حالة وفاة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:53 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
Advertisements
شريف سيد
أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6385 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى جانب تسجيل 315 حالة وفاة. 

فيما كشف مسئول في منظمة الصحة العالمية عن دراسة العلماء سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأسبوع الماضي، عقب انخفاضها على مدى الأسابيع السابقة. 

وقالت منظمة الصحة وفق ما نقلته شبكة "سي ان بي سي نيوز" الأمريكية إنه تم تسجيل 2.6 مليون إصابة بالفيروس في العالم خلال الأسبوع الماضي، عقب 6 أسابيع من الانخفاض في الإصابات. 

وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي إن الانعكاس قد يكون ناجما عن ظهور العديد من المتغيرات الجديدة الأكثر عدوى من فيروس كورونا، وتخفيف الإجراءات العامة في بعض البلدان، وما يسمى بالإرهاق الوبائي، حيث سئم الناس من اتباع الاحتياطات.

وصرحت ماريا فان كيركوف، رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ بمنظمة الصحة العالمية، بأن منظمة الصحة العالمية تحاول أن تفهم بشكل أفضل ما الذي يسبب ارتفاع الإصابات في كل منطقة وبلد.

فيما اقترح الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن هذا الارتفاع قد يكون بسبب: "أننا قد نرتاح قليلًا قبل أن نحصل على التأثير الكامل للتلقيح في العالم". 

وأشار إلى أن السبب الآخر يكمن في إلغاء التدابير الاحترازية في غالبية دول العالم رغم عدم اختفاء الفيروس. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحف السعودية اليوم. خادم الحرمين يدعو ملك البحرين والشيخ نواف للمشاركة في قمة الرياض.. الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية التجارية.. كورونا حول العالم يتجاوز 81 مليونا.. والصحة العالمية: الأسوأ قادم

روسيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع كبير.. الإمارات تسجل ما يقرب من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: نحو 800 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم واحد

ألمانيا تسجل 11369 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

مفاجأة في إصابات كورونا حول العالم

ترشيحاتنا

عالجنا الأمر سريعا بلا مشاكل.. وزير التعليم يعلق على أزمة خطأ امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم

أفشة يغادر مران الأهلي.. اعرف السبب

شديد البرودة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الخميس

عباية أوف شولدر.. ناهد السباعي تتألق بالأزرق في أحدث صورها

بيان عاجل من القصر الملكي البريطاني حول اتهام دوقة ساسكس بالتنمر

قرارات فنية.. موقف مصيلحي من أزمة الرباعي المستبعد بالاتحاد السكندري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الإكزيما.. 3 مكونات طبيعية لتوقفها وعلاجها

عباية أوف شولدر.. ناهد السباعي تتألق بالأزرق في أحدث صورها

مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور