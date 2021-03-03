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توك شو

مش هتكلم عنه تاني.. ريهام سعيد: الحديث عن الجن والعفاريت سبب لي مشاكل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:57 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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هاني حسين
 قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنه تم تصنيف برنامج صبايا الخير على أنه برنامج عفاريت يتحدث عن الجن فقط،  وهذه رؤية جمهور لا يتابع  البرنامج على مر السنوات الماضية .

وأضافت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير"  المذاع على قناة " النهار:" على مدار 18 سنة عملنا آلاف الحلقات وعملنا 3 حلقات فقط عن الجن".

وتابعت ريهام سعيد:"  شهرة حلقات العفاريت والجن أدت إلى انتشار سمعة على البرنامج بأنه برنامج يتحدث عن العفاريت والجن فقط ".

 واكملت ريهام سعيد :" عاهدت نفسي أنني لن أتحدث مجددا عن الجن والعفاريت، وكل المعوقات والمشاكل التي تعرضت لها  بسبب الحديث عن الجن والعفاريت ".

ولفتت ريهام سعيد:"  الحديث عن الجن والعفاريت منطقة لا يصح أن يقترب منها أحد في وسائل الإعلام ".

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