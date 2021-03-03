مش هتكلم عنه تاني.. ريهام سعيد: الحديث عن الجن والعفاريت سبب لي مشاكل

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنه تم تصنيف برنامج صبايا الخير على أنه برنامج عفاريت يتحدث عن الجن فقط، وهذه رؤية جمهور لا يتابع البرنامج على مر السنوات الماضية .





وأضافت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير" المذاع على قناة " النهار:" على مدار 18 سنة عملنا آلاف الحلقات وعملنا 3 حلقات فقط عن الجن".





وتابعت ريهام سعيد:" شهرة حلقات العفاريت والجن أدت إلى انتشار سمعة على البرنامج بأنه برنامج يتحدث عن العفاريت والجن فقط ".





واكملت ريهام سعيد :" عاهدت نفسي أنني لن أتحدث مجددا عن الجن والعفاريت، وكل المعوقات والمشاكل التي تعرضت لها بسبب الحديث عن الجن والعفاريت ".





ولفتت ريهام سعيد:" الحديث عن الجن والعفاريت منطقة لا يصح أن يقترب منها أحد في وسائل الإعلام ".



