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الديهي مهنئا أبو الغيط للتجديد له أمينا للجامعة العربية: كان الله في عونك.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:24 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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محمد القاضي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم أسدل الستار على الجدل الدائر حول استمرار السفير أحمد أبو الغيط، أمينًا عامًا للجامعة العربية لفترة ثانية، بعد ترشيح مصر له، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيه، والذي أرسل رسالة لجميع الزعماء العرب لدعم ترشيح مصر لـ "أبو الغيط".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق بالإجماع على التجديد لـ "أبو الغيط" أمينًا للجامعة العربية لفترة ثانية، لافتًا إلى أن "أبو الغيط"  تقدم بالشكر للرئيس السيسي وللزعماء العرب ووزراء الخارجية العرب على ثقتهم فيه.

وهنأ "الديهي"، "أبو الغيط" متمنيا له التوفيق، وأن تتغير الجامعة العربية ككيان ومؤسسة إقليمية دولية، وأن يعم السلم وتمنع الحروب وأن يتم الحفاظ على الدولة الوطنية العربية في ظل ظروف صعبة للغاية، متابعًا: "كان الله في عون أبو الغيط على التحديات التي تواجه المنطقة، وكان الله في عونه على ميثاق الجامعة العربية الذي لم يتغير منذ فترة طويلة لتلبية القرارات التي تحفظ للدول العربية مكانتها، وعلى الموروث الذهني للجامعة العربية".

وأكد، أن الجامعة حتى الآن لم تحقق على مدار تاريخها ما يصبوا إليه العالم العربي، فلم يصبح لدينا فلسطين واحد، وإنما معظم الدول العربية أصبحت في "حيص بيص".

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