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توك شو

إبراهيم عيسى: دهاء الفلاح المصري خلال حكم محمد علي حماه من الانقراض مثل الهنود الحمر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:06 م
ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى
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قسم التوك شو
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر يوجد بها نسبة كبيرة من المزارعين حيث يعمل بالمجال الزراعي في البلاد حوالي 50% من الشعب، مستعرضًا علاقة المزارعين المصريين تاريخيا بحكومة الوالي العثماني محمد علي باشا، واصفًا إياها بأنها كانت جحيم وعدوانية عليهم في ظل حكم الأخير.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، "هناك مئات عرائض الشكاوي من الفلاحين ضد حكومة محمد علي باشا في دار الوثائق المصرية تصف معاناتهم مع الأحكام الجائرة ضدهم وتعرضهم للجلد بمغزى ودون مغزى"، معقبا "صدر قانون حينها بعدم ضرب الفلاح أكثر من 200 جلدة لعدم العسف به.. وكانت تفرض الضرائب على كل شيء في النخل".

وأكد "دهاء وذكاء الفلاح المصري خلال حكم محمد علي حماه من الانقراض مثل الهنود الحمر السكان الأصليين للولايات المتحدة الأمريكية"، مواصلًا: "بسبب السخرة كانوا يقطعون إصبعهم ويفقأون أعينهم للتهرب من التجنيد من أجل زراعة الأرض التي ستبور".

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