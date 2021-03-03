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محافظات

محافظ الغربية ونواب طنطا يشهدون فعاليات القافلة الاجتماعية بـ إخناواي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:49 م
صدى البلد
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احمد علي
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم ، فعاليات القافلة الاجتماعية بقرية إخناواي، بمركز طنطا، بحضور النائب عبد الهادي القصبي والنائب علي عز وأماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.


وتم توزيع مساعدات مادية بإجمالي مبلغ ٤٠ ألف جنيه و٤٠٠ كجم لحوم على ٢٠٠ أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بالقرية، كما تم توزيع جهاز لـ٦ من العرائس بمشاركة جمعية خير بلدنا وجمعية رسالة.


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وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار نزول القوافل المختلفة للقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة إيمانًا منه بأن الإنسان هو أهم عنصر في منظومة التطوير .


وعقب القافلة، تفقد الدكتور رحمي الأعمال الجارية بالمجزر الآلي بقرية شبشير الحصة والذي وصلت نسبة الإنجاز في الأعمال المدنية إلى ٩٠٪ ، حيث تم صب الخرسانة بأرضية المجزر وتركيب السيراميك وجار الاستعداد لتركيب المعدات.
محافظ الغربية ونواب طنطا يشهدون فعاليات القافلة الاجتماعية بـ إخناواي
محافظ الغربية ونواب طنطا يشهدون فعاليات القافلة الاجتماعية بـ إخناواي
محافظ الغربية ونواب طنطا يشهدون فعاليات القافلة الاجتماعية بـ إخناواي
محافظ الغربية ونواب طنطا يشهدون فعاليات القافلة الاجتماعية بـ إخناواي
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