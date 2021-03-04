أخبار التوك شو .. السيسي يوجه بالاستغلال التنموي الأمثل لأصول الدولة .. أحمد موسى عن ملء سد النهضة: اللي حصل لن يتكرر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية.
أحمد موسى عن ملء سد النهضة: اللي حصل في المرة الأولى لن يتكرر ..فيديو
اكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية بحضور وزراء خارجية مصر والدول العربية على المستوى الوزاري 155، أن مصر لم تدخر جهدًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا.
وقال شكري " إن مصر تدعم المفاوضات الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وندعم وقف التدخلات الخارجية بها"، مشيرا إلى أن الحدود الممتدة التي تجمع مصر وليبيا تجعل مصر أكثر حرصًا بأن تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان يتنظرون ملء سد النهضة بفارغ الصبر.
وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الإخوان عاملين عداد علي كام يوم باقي على ملء سد النهضة"، متسائلا "هل ممكن يحصل أنهم يملوا السد في شهر 7 القادم؟".
تبدأ مصر إجراء تجارب سريرية فى غضون أسبوعين على لقاح مصرى بنسبة ١٠٠٪ .
وحسب تقرير عرضته قناة سكاي نيوز، يستعد الفريق البحثي لتحضير الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المصرى بعد تصنيعه للدخول فى التجارب السريرية لنحو ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف متطوع فور موافقة هيئة الدواء المصرية على إنتاج الجرعات الأولى.
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة كان لها دور بارز وفعال سواء من الناحية العلاجية أو الناحية الوقائية الخاصة بانتشار فيروس كورونا من خلال تجهيز جميع المستشفيات وتوفير العلاج اللازم للمصابين.
وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي" : مصر وصل اليها حتي الآن اكثر من 500 الف جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة لافتا أن هناك 8 ملايين جرعة سيتم دخولها مصر خلال الفترة القادمة.
قالت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة فى الشئون الأفريقية، إن ما يقوم به آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا فى إقليم تيجراي يعتبر عقاب لـ معارضيه.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن ما يقوم به هو تصفية الحسابات فى إفريقيا تصل أحيانا إلى الحرب.
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة حددت المحافظات التي سيكون بها أمطار متوسطة اليوم، وبالفعل كانت هناك أمطار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن تكرار الأمطار المتوسطة؛ تسبب في تجمع بعض المياه.
علق السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على ما تم التطرق إليه فى الجامعة العربية اليوم بشأن سد النهضة.
وقال إن السفير سامح شكري ونظيرته السودانية، تحدثا فى الجلسة المغلقة عن أزمة سد إثيوبيا، وقاما بشرح كل شيء.
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من مرض شلل الأطفال عام 2006، مؤكدا أن آخر حالة شلل أطفال سجلت في مصر كانت عام 2004 .
وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي" : وزارة الصحة تقدم العديد من الأنشطة في مجال التطعيمات ومنها تطعيمات شلل الأطفال والتي يتم تقديمها على نوعين ومنها نوع فموي ويعطي 7 مرات، بالإضافة إلى 3 جرعات عن طريق الحقن.
قالت الفنانة رجاء حسين، إن دورها في المال البنون، كان قريبا من الناس، عشان دي تربية زمان، معلقة " أنا ويوسف شعبان الله يرحمه تربية شبرا، إحنا عشرة عمر، ويوسف شخص ملتزم وقيمة كبيرة جدا "، لافته إلى أنه تزوج بنت من بنات الأميرة فوزية.
وأضافت رجاء حسين ، خلال حوارها ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سي بي سي ، أن الفنان يوسف شعبان، أجرى مداخلة سابقة أثناء استضافتها في برنامج " واحد من الناس"، وقال إنه يريد العمل في جزء ثالث من مسلسل المال والبنون، موضحة " كان يهاجمني في المسلسل لأنه كان يحبني".