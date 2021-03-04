أخبار التوك شو .. السيسي يوجه بالاستغلال التنموي الأمثل لأصول الدولة .. أحمد موسى عن ملء سد النهضة: اللي حصل لن يتكرر

جتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات من ا جتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

اكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية بحضور وزراء خارجية مصر والدول العربية على المستوى الوزاري 155، أن مصر لم تدخر جهدًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا.





وقال شكري " إن مصر تدعم المفاوضات الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وندعم وقف التدخلات الخارجية بها"، مشيرا إلى أن الحدود الممتدة التي تجمع مصر وليبيا تجعل مصر أكثر حرصًا بأن تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان