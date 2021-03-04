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تعليم

تجارة حلوان تعلن عن تعليمات مهمة لطلاب الفرق النهائية .. تفاصيل

الخميس 04/مارس/2021 - 03:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
طلبت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، من طلابها بالفرقة الرابعة انتظام وانتساب إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر.

وقالت الكلية أنه على طلاب الفرقة الرابعة انتظام وانتساب جميع الشعب إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة وصوره شخصيه حديثا وكتابة الاسم والشعبة عليهم وتسليمهم لشئون الطلاب على وجه السرعه.

واعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، فتح بوابات الجامعة، قبل موعد الامتحانات بساعتين؛ لاستقبال الطلبة والطالبات لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك، في إطار حرص الجامعة على الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمنع حدوث تكدس أو زحام شديد في عربات مترو الانفاق، وتيسيرًا على القادمين للجامعة بواسطة هذا المرفق؛ منعًا للتزاحم على أبواب الجامعة، وتحقيقًا للتباعد المنشود حرصًا على سلامتهم.

وأكدت إدارة الجامعة، حرصها الشديد على سلامة جميع الطلاب والعاملين بالجامعة، معربة عن تمنياتها لهم كل التوفيق والنجاح، ومرور موسم امتحانات منتصف العام الدراسي دون حدوث أي إصابات لأ من الطلاب والعاملين.
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