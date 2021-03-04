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تعليم

زراعة القاهرة تعلن عن موعد انتهاء الامتحانات العملية والشفهية

الخميس 04/مارس/2021 - 05:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت

أعلنت ادارة كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن انتهاء امتحانات  العلمية والشفهية للفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢٠ -٢٠٢١ يوم الخميس ٤ من مارس القادم على منصة الجامعة الالكترونية black board .


ونوهت ادارة الكليه على أن امتحان العملى مكون من ٢٠ سؤالا ( ١٠ اسئلة بنظام اختيار من متعدد و ١٠ اسئلة صح او خطأ ) ، اما بالنسبة للامتحان الشفهى سيكون فى الاجزاء العملية ١٠ اسئلة بنظام الاختيار من متعدد لمدة ١٠ دقائق .


وكانت قد شددت كليه الزراعة جامعة القاهرة، على جميع الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة . 

أوضحت الكلية أن من يخالف التعليمات من ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والحفاظ على التباعد الاجتماعى يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده وذلك للحفاظ على صحة وسلامه الجميع من الاصابه بالفيروس 
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