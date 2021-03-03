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أمانة وقناعة..عامل يعثر على 320 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها فى طنطا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:28 م
صدى البلد
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إسراء صبري
روى علي حسن، العامل في أحد مولات طنطا، تفاصيل عثوره على ٣٢٠ ألف جنيه، قائلا:"أنا عامل بسيط بجمع العربات في المول..لاقيت شنطة جوا عربية من عربات المول فى الباركينج"..مضيفا:"شنطة مجهولة المصدر وأقرب حد للشنطة على بعد 25 متر تقريبا".

وأكمل "حسن" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، : الشنطة كان فيها ورقة وحاولت أعرف منها أي حاجة معرفتش..كان معايا واحد قالي تعالى نفتح الشنطة ولما فتحتها لاقيت كمية فلوس كبيرة داخلها.

وتابع:" اتصدمت لما شوفت المبلغ وبعدها روحت داخل الإدارة الخاصة بالمول وقمت بتسليم الشنطة ومكنتش اعرف الفلوس دي أد ايه".

وأضاف:"خلال نص ساعة صاحب الشنطة وصل للإدارة"، والشركة كرمتني وأعطوني جهاز تلفزيون".
 
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