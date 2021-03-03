أمانة وقناعة..عامل يعثر على 320 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها فى طنطا

روى علي حسن، العامل في أحد مولات طنطا، تفاصيل عثوره على ٣٢٠ ألف جنيه، قائلا:"أنا عامل بسيط بجمع العربات في المول..لاقيت شنطة جوا عربية من عربات المول فى الباركينج"..مضيفا:"شنطة مجهولة المصدر وأقرب حد للشنطة على بعد 25 متر تقريبا".وأكمل "حسن" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، : الشنطة كان فيها ورقة وحاولت أعرف منها أي حاجة معرفتش..كان معايا واحد قالي تعالى نفتح الشنطة ولما فتحتها لاقيت كمية فلوس كبيرة داخلها.وتابع:" اتصدمت لما شوفت المبلغ وبعدها روحت داخل الإدارة الخاصة بالمول وقمت بتسليم الشنطة ومكنتش اعرف الفلوس دي أد ايه".وأضاف:"خلال نص ساعة صاحب الشنطة وصل للإدارة"، والشركة كرمتني وأعطوني جهاز تلفزيون".