الإجراءات الاحترازية.. خبيرة: جائحة كورونا علمت الناس فن الإتيكيت

قالت شريهان الدسوقي خبير الاتيكيت، إن الاتيكيت يعني فن السلوكيات المهذب والتعامل مع الناس، مضيفة أن جائحة فيروس كورونا المستجد عملتنا جميعا سلوكيات الإتيكيت الأساسية.





وأضافت الدسوقي، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاحترازية في جائحة كورونا والتباعد الاجتماعي ومنع التلامس، كلها أمور فرضتها علينا جائحة كورونا.





وتابعت الدسوقي خبير الاتيكيت، أنه خلال الجائحة تغيرت بعض سلوكيات الناس وأصبح قلع الحذاء قبل الدخول للمنزل أمرا ضروريا، ومنع القبلات والأحضان والأعداد القليلة في الزيارات.





وفي السياق نفسه أشارت شريهان الدسوقي خبير الاتيكيت، إلى أن الطفل الصغير مثل الإناء الفارغ والإنسان هو من يقوم بملء هذا الإناء لذلك على الأب والأم التعامل بحذر في تربية الأطفال.



