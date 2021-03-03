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أستاذ تمويل واستثمار: النشاط السياحي يواجه صعوبات كبيرة عالميا بسبب كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:35 م
أستاذ التمويل والإستثمار
أستاذ التمويل والإستثمار
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محمود محسن
قال هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار إن الحكومة تتخذ قرارات مهمة فى توقيتات صعبة للغاية مؤكدا أن النشاط السياحى حول العالم يواجه ظروفا صعبة بسبب كورونا.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الدولة تهتم بالقطاع السياحي من اجل أن يكون لمصر حظ في حركة السياحة العالمية عند عودة السياحة بعد كورونا.

وتابع استاذ التمويل والإستثمار أن ما حدث توجه جيد من الحكومة المصرية ومتابعة من الرئيس لاحداث تنمية سياحية في توقيت صعب للغاية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
 
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