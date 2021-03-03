أستاذ تمويل واستثمار: النشاط السياحي يواجه صعوبات كبيرة عالميا بسبب كورونا

قال هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار إن الحكومة تتخذ قرارات مهمة فى توقيتات صعبة للغاية مؤكدا أن النشاط السياحى حول العالم يواجه ظروفا صعبة بسبب كورونا.





وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الدولة تهتم بالقطاع السياحي من اجل أن يكون لمصر حظ في حركة السياحة العالمية عند عودة السياحة بعد كورونا.





وتابع استاذ التمويل والإستثمار أن ما حدث توجه جيد من الحكومة المصرية ومتابعة من الرئيس لاحداث تنمية سياحية في توقيت صعب للغاية.



