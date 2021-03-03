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رياضة

ليفربول يكشف لـ صدى البلد: هل يغيب محمد صلاح عن منتخب مصر بسبب فيروس كورونا؟

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:32 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
كشف مات ماكان، مدير المركز الإعلامي لنادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف النادي من التخلي عن لاعبيه الدوليين من ضمنهم محمد صلاح، في فترة التوقف الدولية المقبلة.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد أكد بأن النادي لن يمكنه ترك لاعبيه للذهاب في منتخبات بلادهم والتي توجد في القائمة الحمراء لدى المملكة المتحدة البريطانية، الخاصة بخطورة فيروس كورونا.

وقال ماكان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" مصر ليست متواجدة في القائمة الحمراء، إذًا فمحمد صلاح يمكنه الانضمام للمنتخب المصري في المعسكر القادم إذا تم استدعاؤه."

ويستعد منتخب مصر في شهر مارس الجاري لاستكمال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون العام المقبل.
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