تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة جريمة تزوير العملات

تعد جريمة تزييف العملة من الأخطار الكبيرة التي تهدد الاقتصاد المصري، ويأتي زيادة تزييف العملة؛ نتيجة ضعف الدخل للفرد وارتفاع البطالة، فضلا عن تطور التكنولوجيا والتي شجعت بشكل كبير على التزوير والتزييف من خلال التفنن في أمور الطباعة.





وتتسبب هذه الجريمة في إحداث نوع من التذبذب في مستوى الإقتصاد المصري فضلا عن الإرتفاع في نسبة التضخم وارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات .





ويستلزم هذا الأمر الخطير رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهته ومنع انتشار ظاهرة التزوير والتزييف في جميع أنحاء الجمهورية.





وحدد قانون العقوبات عقوبة جريمة تزوير العملات:





يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج.





أما إذا أدت هذه الجريمة إلى هبوط فى سعر العملة تصل العقوبة للسجن المؤبد.