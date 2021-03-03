دجال يجبر شابا على القيام بتصرفات غريبة.. وأزهري: سفه ودجل وشعوذة ..فيديو

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو لـ شخص دجال يجبر شابا على القيام بتصرفات غريبة في ادعاء منه بأن تلك التصرفات سوف تقوم بإخراج الجن من جسد الشاب.





وعلقت الإعلامية ريهام سعيد، قائلة " اتصلنا بالمعالج اللي ظهر في الفيديو وردت مديرة مكتبه وقالت لنا انه مش فاضي يرد على هذا الفيديو".





وتابعت ريهام سعيد، في برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، "هناك فرق بين الإيمان بوجود الجن والتشجيع على الدجل والشعوذة".





ومن جانبه، قال الدكتور علي محمد، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن المس من الجن له أمور وأشكال معينة ولكن أن ينقلب الأمر إلى عواء أو فعل أمور تشبه تصرفات الكلاب فإن هذا ضرب من الخداع والسفه.





وأكد علي محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، "البعض قد يدخل في نوبة من الذعر والخوف والفزع بسبب جرائم الدجل والشعوذة، وأناشد القضاء المصري بوضح حد للسحرة والدجالين والمشعوذين".