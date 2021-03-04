سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 4-3-2021 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري، بحيث انخفض الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الفرنك السويسري، والين الياباني بمقدار يتراوح بين 2 و7 قروش، بينما استقرت أسعار الكرونا السويدية.





وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض قدره حوالي قرشين، و15.74 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض نحو قرشين.





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سجل سعر اليورو في ختام التعاملات 18.76 جنيه للشراء مقابل 18.81 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض نحو 5 قروش، كما سجل 18.97 جنيه للبيع مقابل 18.99 جنيه في المستهل بانخفاض نحو قرشين.





وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 21.68 جنيه للشراء في ختام التعاملات مقابل 21.71 جنيه في المستهل بفارق نحو 3 قروش، كما سجل 21.93 جنيه للبيع مقابل 21.95 جنيه في المستهل بفارق نحو قرشين.





كما سجل الفرنك السويسرى 17.01جنيه للشراء مقابل 17.08 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض قدره 7 قروش، 17.22 جنيه للبيع مقابل 17.24 جنيه في المستهل بفارق قرشين.



