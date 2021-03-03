165 برلمانية.. مارتا محروس تكشف عن مزايا حصلت عليها المرأة بفضل دعم الدولة.. فيديو

قالت النائية مارتا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب ان هناك 165 سيدة تحت قبة البرلمان مؤكدة أن المرأه موجودة أيضا في المناصب العليا بالدولة .





وأضافت محروس خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن مكتسبات المرأه المصرية قد حصلت عليها على مدار الـ 6 سنوات الماضية نتيجة الدعم الكبير للقيادة السياسية .





وتابعت النائبة مارتا محروس أن المرأه المصرية تمثل 10% من عضوات مجلس الشيوخ مؤكدا أن ما تم من دعم للمراه أصبح في كل مفاصل الدولة المصرية.



