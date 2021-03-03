ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

165 برلمانية.. مارتا محروس تكشف عن مزايا حصلت عليها المرأة بفضل دعم الدولة.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:41 م
النائبة مارتا محروس
النائبة مارتا محروس
Advertisements
محمود محسن
قالت النائية مارتا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب ان هناك 165 سيدة تحت قبة البرلمان مؤكدة أن المرأه موجودة أيضا في المناصب العليا بالدولة .

وأضافت محروس خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن مكتسبات المرأه المصرية قد حصلت عليها على مدار الـ 6 سنوات الماضية نتيجة الدعم الكبير للقيادة السياسية .

وتابعت النائبة مارتا محروس أن المرأه  المصرية تمثل 10% من عضوات مجلس الشيوخ مؤكدا أن ما تم من دعم للمراه أصبح في كل مفاصل الدولة المصرية.

وأشارت محروس إلى أن المرأاه المصرية اذا وجد امامها تحدي كان بالنسبة لها فرصة للنجاح أكثر من الفرصة الطبيعية اذا وجدت بها.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

ليفربول يكشف لـ صدى البلد: هل يغيب محمد صلاح عن منتخب مصر بسبب فيروس كورونا؟

أطلقتها بالقاهرة .. دعوة عاجلة من الإمارات لجميع الدول العربية

وفاة ليلى الإسكندرانية .. 7 معلومات لا تعرفها عنها

5 أعشاب لعلاج آلام القولون .. تعرف عليها

وفاة الفنانة ليلى الإسكندرانية بأزمة صحية

لماذا أدرجت هيئة الدواء كونجستال بجدول المخدرات وكيف سيتم صرفه؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقارن نفسها بـ كيم كارديشيان .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير مثيرة

سعيد الحظ .. ملياردير يبحث عن 8 أشخاص لمرافقته في رحلة إلى القمر

شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة