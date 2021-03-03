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محافظات

لمدة يومين.. مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قنا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:31 م
حملة التطعيم ضد مرض
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
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يوسف رجب

أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بـقنا، مد العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لمدة يومين.


وأضاف تواضروس، أن مد العمل يشمل الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة و المراكز الطبية خلال يومي الخميس والجمعة ٤ و٥ مارس.


وأوضح تواضروس، أنه سيتم خلال اليومين استقبال الأطفال المتخلفين عن التطعيم و من كان لديهم موانع عن التطعيم حالت دون حصولهم علي التطعيم خلال أيام الحملة.


ودعا تواضروس، جميع المواطنين بالإسراع للأماكن المخصصة، لتطعيم أولادهم حماية ووقاية لهم من شلل الأطفال.


وفي سياق آخر قال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة مكافحة العدوي بالمديرية بقيادة الدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة مكافحة العدوي، والدكتور مصطفي ربيع، مسؤل مكافحة العدوي بالمديرية، نفذا تدريب مكثف لتمريض قسم العمليات بمستشفيات المحافظة، شمل التدريب وسائل مكافحة العدوى بالمستشفيات ومستجدات تنفيذ أقصي وقاية وحماية.


وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن التدريب تضمن شرح مواصفات قسم العمليات وإجراءات مكافحة العدوى داخل القسم مع استعراض المستجدات لقسم العمليات وعرض بعض الفيديوهات التوضيحية، مع تدريب التمريض بقسم التعقيم  على إجراءات إعادة معالجة الآلات والأدوات وشرح مفصل لأنواع المنظفات الحديثة ومؤشرات التعقيم.


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