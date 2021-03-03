الدخان والأصوات العالية..حكاية أول تواصل اجتماعي بين البشر

استخدم الإنسان الدخان والأصوات العالية وقرع الطبول لإرسال الإشارات للآخرين، ولم يتوقف عند هذا الحد، فأصبح يوثق ما يحدث حوله على الجدران فى الكهوف ليزينها بالعديد من الرسومات لينقل للعالم ثقافته وحياته، وتطور الإنسان ليبتكر اللغة، فاخترع السوماريون لغتهم الخاصة ونقشوها على الأحجار، ليتبعهم بعد ذلك المصريون بلغتهم الهيروغليفية التى تتشابه معها فى أنها مكونة من الرسوم والأشكال، ليبتكروا بعد ذلك ورق البردى لإرسال الرسائل وإصدار القرارات، وبالرغم من قدم الحمام الزاجل فى إرسال الرسائل إلا أن الإغريق وظفوه من أجل إرسال نتائج الأولمبياد لأهل المتسابق الفائز.





عرف البشر نظام البريد فتداوله سكان بلاد فارس والصين والإغريق ليليه بعد ذلك اختراع الصينيين للورق الخفيف الذى صنع من الأشجار وعدة مكونات أخرى تتسم بالخفة، ثم جاء بعد ذلك العالمان جوزيف هنرى وإدوارد ديفى باختراع التلغراف الكهربائى ووضع أساسه، حيث طوروه لإرسال الإشارات الكهربائية، ونقلها لمسافات طويلة، ليصل بعده أشهر اختراع للتواصل، وهو الهاتف الذى أستطاع جراهام بيل إجراء أول مكالمة هاتف مع مساعده عام 1876 وتلقى مساعده مكالمة عبر القارات عام 1915.



