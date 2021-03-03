يوسف الديب مديرا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، القرار رقم 33 لسنة 2021، والخاص بتولي يوسف الديب، وكيل أول مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة لمدة عام.





وشمل القرار تكليف ياسر محمود محمد محمود مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال، للعمل مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.





جدير بالذكر أن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد من أبناء مركز أبو حمص، وشغل العديد من المناصب، حيث تولي مدير إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وكيل أول مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.





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