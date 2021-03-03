إسقاط الجنسية.. أحمد موسى يطالب بأمر مهم سيطبق في الجزائر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشقيقة الجزائر تقوم بتحرك مهم، وأن هناك إعدادا لقانون يعاقب أى شخص يسيء للجزائر، أو يتعاون مع أي جماعات إرهابية، وبموجبه؛ يتم إسقاط الجنسية عنه.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجزائري الذي يقيم خارج الدولة ويقوم بأعمال تخريبية، أو الانضمام للجماعة الإرهابية؛ يتم إسقاط الجنسية عنه.





ولفت إلى أن الجزائري الذى سيتعاون مع دولة معادية للجزائر؛ سيطبق القانون عليه.





وأوضح أن الجزائر تقوم بعمل قانون كنا نطالب به فى مصر منذ عام 2013، وكشف أن وزير العدل الجزائري تقدم بالقانون لـ الحكومة.





وأشار إلى أن التنظيم الإخوانى فى قطر و فى جميع الدول، فلو تم تنفيذ هذا القانون بمصر سيتم إسقاط الجنسية عن الهاربين.



