ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تناول أعشاب على مدار اليوم ونظام غذائي ورياضة.. متخصصة تكشف أفضل طرق التخسيس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:57 م
نظام تخسيس
نظام تخسيس
Advertisements
عادل نصار
قالت الدكتورة ريهام عز الدين أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول الأعشاب للتخسيس يكون على مدار اليوم وعلى الوجبات، مضيفا أنه بدلا من تناولها مرة واحدة، وبهذه الطريقة تأثيرها يكون أفضل على الصحة.
 
وأضافت عز الدين، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أن القرفة والزنجبيل والكمون والليمون أعشاب يتم يتناولها على مدار اليوم للتخسيس وليس مرة واحدة في شكل خلطة.

وأكدت أخصائي التغذية العلاجية، أنه لا يوجد نوع من الوجبات أو الأطعمة تعمل على تخسيس منطقة معينة في الجسم مثل البطن أو أي منطقة أخرى.

وفي السياق نفسه أشارت عز الدين، إلى أن شرب الماء بكثرة لا يكون سببًا في تكوين الكرش، وهذه المعلومة خطأ تماما، موضحة أن ما يسبب الكرش هو تناول الطعام بشكل زائد عن حاجة الجسيم.

وتابعت الدكتورة ريهام عز الدين أخصائي التغذية العلاجية، أن أي امرأة حامل تزيد من 10 إلى 15 كيلو، وتحتاج تناول طعام صحي لها وللجنين، مستدركة أن ثمرة فاكهة ونوع خضار وشرب الماء عناصر أساسية في نظام تخسيس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للتخلص من وزنك بسرعة.. ريجيم ومشروب مجرب لحرق الدهون

في زمن كورونا.. نصائح غذائية لعدم زيادة الوزن بليلة رأس السنة

لنسف الكرش .. حولي جسمك لماكينة حرق دهون برجيم ومشروب مذهل

بدون رجيم قاسٍ.. أسرع رجيم متوازن لإنقاص الوزن الزائد

ترشيحاتنا

رصيدك نفد .. تعليق مثير من ميدو على تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن المشاركة

ظهور جبل من الذهب في الكونغو.. فيديو

هل الأصوات المسموعة على سطح المريخ حقيقية؟ .. فاروق الباز يحسم الجدل

سعيد الحظ .. ملياردير يبحث عن 8 أشخاص لمرافقته في رحلة إلى القمر

ليفربول يكشف لـ صدى البلد: هل يغيب محمد صلاح عن منتخب مصر بسبب فيروس كورونا؟

لماذا أدرجت هيئة الدواء كونجستال بجدول المخدرات وكيف سيتم صرفه؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقارن نفسها بـ كيم كارديشيان .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير مثيرة

سعيد الحظ .. ملياردير يبحث عن 8 أشخاص لمرافقته في رحلة إلى القمر

شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة