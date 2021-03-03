تناول أعشاب على مدار اليوم ونظام غذائي ورياضة.. متخصصة تكشف أفضل طرق التخسيس

قالت الدكتورة ريهام عز الدين أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول الأعشاب للتخسيس يكون على مدار اليوم وعلى الوجبات، مضيفا أنه بدلا من تناولها مرة واحدة، وبهذه الطريقة تأثيرها يكون أفضل على الصحة.

وأضافت عز الدين، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أن القرفة والزنجبيل والكمون والليمون أعشاب يتم يتناولها على مدار اليوم للتخسيس وليس مرة واحدة في شكل خلطة.





وأكدت أخصائي التغذية العلاجية، أنه لا يوجد نوع من الوجبات أو الأطعمة تعمل على تخسيس منطقة معينة في الجسم مثل البطن أو أي منطقة أخرى.





وفي السياق نفسه أشارت عز الدين، إلى أن شرب الماء بكثرة لا يكون سببًا في تكوين الكرش، وهذه المعلومة خطأ تماما، موضحة أن ما يسبب الكرش هو تناول الطعام بشكل زائد عن حاجة الجسيم.





وتابعت الدكتورة ريهام عز الدين أخصائي التغذية العلاجية، أن أي امرأة حامل تزيد من 10 إلى 15 كيلو، وتحتاج تناول طعام صحي لها وللجنين، مستدركة أن ثمرة فاكهة ونوع خضار وشرب الماء عناصر أساسية في نظام تخسيس.



