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تعليم

وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 10:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نهلة الشربيني
أعلنت وكالة الفضاء المصرية توقيع برتوكول التعاون بين وزارة الشباب و ووكالة الفضاء المصرية في وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس.

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وسبق أن وقَّع معهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون، مع وكالة الفضاء المصرية؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي لإثراء مجال التطبيقات والمشروعات البترولية وتبادل الخبرات في مجال الفضاء بما يخدم مجال الأبحاث البترولية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تحقيق التعاون بالتكامل بين المعاهد البحثية ومؤسسات الدولة المختلفة.

وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم كلا الطرفين، والاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، وعقد دورات تدريبية، وورش عمل وندوات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في كافة المراحل البحثية بدءا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.
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