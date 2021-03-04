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تعرف على جائزة "كوامي ناكروما" والحاصلين عليها داخل مصر

الخميس 04/مارس/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت نبيهة هيكل، أستاذ الكيمياء الفيزيائية بجامعة القاهرة والفائزة بجائزة " كوامي ناكروما"، إنها حصلت على هذه الجائزة نتيجة مجمل أعمالها والإنتاج العلمي الخاص بها، معقبة: نقوم باختيار 10 أبحاث في مواضيع مختلفة ولكنها تندرج تحت باند الكيمياء الفيزيائية الكهربائية.

وأضافت "هيكل" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنها حصلت على المركز الأول على كلية العلوم بجامعة القاهرة، وعليه أصبحت معيدة داخل الكلية، مشيرة إلى أن أول بحث لها كان عام 1970.

واسترسلت: تعديت الـ100 بحث خلال مسيرتي في مجال التعليم.

وأوضح صلاح عبية، المدير والمؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية، أن جائزة ناكروما تتكون من 3 جوائز، منها على مستوى القارة والمناطق وغيرها، معقبا: حصلت على جائوة ناكروما على مستوى القارة والأستاذة فكيهة حصلت عليها على مستوى المنطقة.


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