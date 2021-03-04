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عضو القومي للمرأة: السيدة المصرية مقدرة من القيادة السياسية.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 01:44 ص
رانيا يحيى عضو المجلس
رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأه
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محمود محسن
قالت رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إنه في عام 1956 تم منح المرأة التواجد تحت قبة البرلمان وأعطى حقها في الانتخاب والمشاركة السياسية.

وأضافت "يحيى" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أننا نحتفل بمرور 65 عاما على منح المرأة حق الانتخاب ومنحها فرصة التواجد والتعبير عن حقوقها.

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة أن المرأة بذلت مجهودات كبيرة من أجل الوصول لهذا التواجد الكبير الذي تحقق على مدار عقود.

وأشارت يحيى إلى أن المرأه المصرية مقدرة بشكل كبير من القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاخ السيسي الذي يعلم جيدا دور المرأة المصرية.

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