استشاري ابتكار وتكنولوجيا: لابد من التحول للعمل بالمنظومة الرقمية.. فيديو

قال نزار سامي استشاري الابتكار والتكنولوجيا، إن الأمية بصفة عامة في الماضي كانت عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة أما الآن فالأمية الرقمية هي عدم القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة .





وأضاف سامي خلال لقاء له لفضائية "اكسترا نيوز" أن من لديه أمية في التكنولوجيا الحديثة ليس فقط عن طريق استخدامها ولكن المشاكل التي قد يواجهها في انهاء الأعمال بسهولة ويسر.





وتابع استشاري الإبتكار والتكنولوجيا أنه لا بد من التحول من الطريقة التقليدية في العمل إلى المنظومة الرقمية وذلك من أجل إنهاء الأعمال بدقة وجودة عالية.





وأشار سامي إلى أن رؤية مصر 2030 تعتمد على الاقتصاد التنافسي والعمل على نشر الوعي الرقمي ومحاربة الشائعات التي تحدث .



