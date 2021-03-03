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رياضة

وزير الرياضة : مصر قادرة على تنظيم البطولات الدولية .. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:17 م
صدى البلد
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يسري غازي
اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر نجحت فى استضافة العديد من البطولات على مستوى اللعبات الجماعية ونظيرتها الفردية.

 قال وزير الرياضة عبر المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولتي العالم للاسكواش اللتين ستقام على ملاعب بلاك بول بالتجمع الخامس: لاعبو مصر حصلوا اليوم على المركز الثاني على العالم فى الرماية.

أضاف : مصر نجحت فى تنظيم كأس العالم لكرة اليد ونراعي عدم وجود اخطاء سواء على المستوى الفني أو الطبي بشأن الفرق التى تسافر الى الخارج.

 ووجه الشكر إلى القائمين على إقامة بطولتى العالم للاسكواش للحرص على تنظيم البطولة وحضور فرق من العالم الى مصر.

 أوضح أن وزارة الرياضة تقوم بدعم القطاع الخاص فى الرياضة لا سيما وأن القطاع الرياضى جاذب للعديد من المستثمرين.

 شدد وزير الرياضة على أن البطولات العالمية تحظى بدعم القيادة السياسية لاسيما وان مصر أثبتت نجاحا فى تنظيم البطولات العالمية.

وحضر فعاليات المؤتمر الصحفى عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، وحسين أباظة راعي البطولة، والمهندس أحمد العبد، ومحمد رائف مدير عام البطولة وأشرف حنفى المنسق الفنى للبطولة.  

كما حضر فعاليات المؤتمر أبطال مصر والعالم فى رياضة الاسكواش علي فرج ونوران جوهر وطارق مؤمن وهانيا الحمامي وسلمي هاني.

 وأكد محمد رائف مدير عام البطولة أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن كافة تفاصيل بطولتي الاسكواش من حيث تصنيف البطولة وجوائزها المالية وعدد الدول المشاركة وعدد اللاعبين واللاعبات ومدة البطولة وكافة الإجراءات الاحترازية التي سوف تتبع لضمان سلامة المشاركين. 

 وتابع رائف أنه ستقام بطولتان الأولى للسيدات والثانية للرجال وسيشارك فى البطولتين اللاعبون المصنفون عالميا.
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