سيدة تعول زوجها الكفيف.. وتناشد أهل الخير: عاوزة عيالي تشتغل

ليلي عبد الفتاح تزوجت من رجل كفيف منذ ولادته، وتعاهدت علي اعالته منذ ٢٦ عاما مضت، وأنجبوا من الأولاد ٦، بمركز الشهداء داخل محافظة المنوفية.





تبدأ ليلي يومها مع زوجها الضرير منذ الساعة ٥ صباحًا، تستيقظ كي تصل زوجها إلي الجامع لتأدية صلاة الفجر، ثم تعود به مرة أخري الي المنزل، حتي يكملوا يومهم معًا دون مفارقة.





وتحدثت ليلي إلي عدسة "صدي البلد"، قائلة: "أنا اتجوزت جوزي وهو كفيف، كان بيشتغل باليومية في حجات بسيطة بيجيب ٧ جنيه في اليوم، مع حاجات كنت ببيعها كانت بتقضينا، بس الظروف بقت صعبة".





تلجأ ليلي إلي بيع بعض البضائع الرفيعة، مثل الأطباق البلاستيك والحصر والصابون، داخل متجر صغير حتي تقدر ان تأتي بلقمة العيش للصرف علي اسرتها المحتاجة، ويجلس بجانبها زوجها الضرير لا يتحرك دونها في اي مكان أخر.





ولكن ازدادت الأمور صعوبة عقب مرض ليلي، ولجأت لوضع مسامير لعلاج ظهرها المريض، مما أدي إلي مكوثها داخل المنزل دون أموال، وعقبت ليلي: "بقيت نفسي ربنا يشيل عني علشان اسرتي".





وتعتمد عائلة ليلي عليها كاملة في المأكل والمشرب، خصوصًا زوجها الذي لا يقدر علي عمل شئ بمفرده، وأكملت ليلي قائلة: "أنا اللي بأكل جوزي وبشربه، وبصرف علي ولادي وهم في سن الجواز بس مش لاقيين شغل".





تلك العائلة البسيطة لا تحلم سوي بعيشة كريمة، وان يتوفر لديهم بعض الأموال اللازمة للعيش، مطالبين بدعم من الدولة حتي يتوفر لاولادهم عمل، قائلة: "نفسي حتي يشتغلوا في جامع أو فراش داخل مدرسة".



