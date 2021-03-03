ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدينة عربية تسجل 26 إصابة بسلالة كورونا المتحورة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:15 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
سجلت دائرة صحة محافظة كركوك العراقية، اليوم26 إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا حسب ماذكر موقع ناس العراقي. 

وفي بيان لصحة كركوك قال مدير عام الدائرة نبيل بوشناق  "ارسلنا 50 مسحة إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد للكشف فيما اذا كانت من السلالة الجديدة ام لا، وتبين أن 26 منها موجبة، اي مصابون بالسلالة الجديدة".

كانت  لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، اعلنت عن أن عدد جرعات لقاح كورونا تصل البلاد خلال شهر.  
  
وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في تصريحات صحفية "، إن "وزارة الصحة منفتحة على الشركات بشأن لقاح كورونا وماضية بإجراءاتها التعاقدية والتفاوضية بهذا الخصوص، وأكثر من شركة سيتم التفاوض والتعاقد معها".  

وأضاف، أنه "خلال أسبوع ستصل حوالي 200 ألف جرعة لقاح من مرفق كوفاكس، وستستمر العملية بعد ذلك".  

وتابع الجبوري أنه "خلال 30 يوما ستصل البلاد جرعات من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين جرعة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ30%.. سلالة كورونا المتحور أكثر فتكًا | فيديو

مجانا وأكثر أمانا.. لبنان يعلن تفاصيل خطة التطعيم ضد كورونا.. وكمية اللقاحات المحجوزة

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

الصين تقدم 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19" إلى كوفاكس

الصحة العالمية تستعد لتوزيع لقاحات كورونا بـ سوريا في أبريل

مزيد من جرعات اللقاح.. بريطانيا تكشف عدد المصابين بالسلالة المتحورة الجنوب أفريقية

ترشيحاتنا

هاني الناظر يوجه رسائل مهمة وخطيرة للمتعافين من كورونا

تحالف من الحزبين.. تحرك عاجل داخل الكونجرس ضد بايدن

لو مصاب بكورونا.. 7 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك وأسرتك

وزير الصحة الأسبق: حصلت على لقاح كورونا داخل مستشفى جامعي

تحذير من الصحة: نحن الجهة الوحيدة المسئولة عن التطعيم بلقاحات كورونا

ليفربول يكشف لـ صدى البلد: هل يغيب محمد صلاح عن منتخب مصر بسبب فيروس كورونا؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أعشاب لعلاج آلام القولون .. تعرف عليها

تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية

لو مصاب بكورونا.. 7 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك وأسرتك