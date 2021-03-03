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رياضة

أخبار الزمالك.. وصول البعثة إلى تونس.. التاريخ ينصف الأبيض أمام الترجي.. واتحاد الكرة: من حق أبو جبل الحصول على 905 آلاف جنيه من سموحة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:19 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية..

وصول بعثة الزمالك لتونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا


وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مطار قرطاج بتونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.



اتحاد الكرة يؤكد أحقية أبو جبل في الحصول على 905 آلاف جنيه من سموحة





أقرت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أحقية اللاعب محمد قطب أبو جبل، في الحصول على مبلغ قدره تسعمائة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنين وخمسين جنيهًا لدى نادي سموحة؛ بموجب الشكوى التي تقدم بها اللاعب.




تاريخ المواجهات.. الترجي التونسي فريسة للزمالك بدوري أبطال أفريقيا


يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي يوم السبت القادم على ملعب رادس فى الجولة الثالثة في تمام الساعة السادسة، بدور المجموعات، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.



نكشف خارطة طريق اللجنة المؤقتة للزمالك وحقيقة الـ100 مليون جنيه




كلفت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية بأربعة ملفات مهمة من أجل انجازها وذلك وفقا للقرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بتعيين اللجنة المؤقته وفقا للائحة النادي وذلك لحين اجراء الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء. 


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