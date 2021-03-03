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أخبار العالم

بايدن: العالم أصبح قريبًا من تحقيق قفزات مهمة في الحرب على السرطان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:47 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن العالم أصبح قريبًا من تحقيق بعض الاختراقات في مواجهة مرض السرطان.

وقال بايدن، لدى لقائه مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للبحث عن سبل لتسريع الحرب على السرطان، إن العالم يقترب من بعض "النجاحات الحقيقية"، مضيفًا أن "السرطان ما زال أكثر كلمة مخيفة في اللغة الإنجليزية، لكن اتباع نهج مختلف من البحث يمكن أن يؤدي إلى مزيد من النتائج".

وأشار بايدن إلى أنه "يمكننا تحقيق قفزات مهمة في الحرب على السرطان والزهايمر وأمراض أخرى إذا اتبعنا نهجا مختلفا إلى حد ما".

وأضاف: "أعتقد أننا على أعتاب بعض النجاحات الحقيقية في مجال الحرب على السرطان".

وقدم مشرعون أمريكيون، في وقت سابق من اليوم، تشريعًا شارك فيه كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى الكونجرس لإلغاء الصلاحيات التي يتمتع بها الرؤساء الأمريكيون منذ عقود، باستخدام القوة العسكرية لشن ضربات عسكرية خارج الحدود الأمريكية، وذلك في إطار جهود مشتركة لانتزاع سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض وإعادتها للكونجرس.


ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن هذا الإجراء قاده السيناتور الديمقراطي، تيم كايني، والسيناتور الجمهوري، تود يونج، موضحة أن التشريع سيلغي تفويضين صدرا عام 1991 و2002، يسمحان للرئيس حق استخدام القوة العسكرية في العراق، بناء على الشراكة القوية بين واشنطن والحكومة العراقية في بغداد.

وتأتي الخطوة بعد أيام من إصدار بايدن أوامر بشن ضربة عسكرية على ميليشيات إيرانية في سوريا، ردًا على هجمات استهدفت قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في العراق.
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