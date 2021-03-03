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وزير الصحة الأسبق يوضح حقيقة رفض 50% من الأطباء الحصول على لقاح كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:40 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إنه حصل على لقاح كورونا هذا الأسبوع، معقبا "تم تطعيم عدد كبير من أساتذة الطب المتواجدين داخل المستشفيات الجامعية، كونهم من ضمن الصف الأول في مواجهة أزمة كورونا".

وأكد "لم تحدث لي أي مضاعفات واضحة أو قوية"، منوها بأنه بنسبة 100% لا توجد أي مشاكل في التطعيم، وهو السبيل الوحيد لاستعادة جزء من حياتنا السابقة. 

وأضاف "العدوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، غدا سيبدأ التطعيم الخاص بكبار السن والأمراض المزمنة وفقا لتسجيلهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وأكد ما يتردد عن رفض 50% من الأطباء الحصول على اللقاح أمر غير صحيح، معقبا "معظم أصدقائي الأطباء بالفعل قاموا بتسجيل أسمائهم ومنتظرون دورهم فقط"، مشددا على أن التطعيم شيء أساسي لمقاومة الفيروس.

وأوضح أن العالم أجمع يعمل على إنتاج أكبر عدد ممكن من جرعات كورونا.
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