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صحة الطلاب أولوية عظمى.. جامعة طنطا تطلق موقعا إلكترونيا لتلقي أعذار الطلاب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:45 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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عادل نصار
كشف الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن هدف إطلاق الجامعة موقعا إلكترونيا لتلقي أعذار الطلاب المصابين أو المتخوفين من جائحة كورونا.

وقال "زكي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري مساء اليوم، الأربعاء، "إحنا مع والطلاب، ولا نأخذ الموضوع بصعوبة أو بإجراءات معقدة وأي طالب مصاب بكورونا أو متخوف سيقبل عذره".

وأضاف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، "هما ولادنا وصحة الطلاب أولوية عظمة لدينا".

فيما أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، إطلاق موقع إلكتروني لتلقى أعذار الطلاب عن إجراء الامتحانات سواء الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو التخوف من الإصابة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 / 2021، وذلك نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل التخوفات التي صاحبت الطلاب وذويهم من انتشار الفيروس.

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