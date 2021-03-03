إبراهيم عيسى: 37 مادة فى قانون الأحوال الشخصية بها عوار دستورى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تحرر الحكومة من السلفيين وعدم الانصياع لهم في قانون الأحوال الشخصية أمر ضروري، مشيدا بمحاولة السعودية إجراء تعديل في قانون الأحوال الشخصية بما يتوافق مع العصر.





واستنكر ابراهيم عيسى خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، إقدام مصر على إقرار مشروع ينتقص من المرأة ويعود بها إلى العصور الوسطى، معقبًا: "لا يمكن أن تكون مصر عنوانًا للتسلف والتشدد والوهابية في حين أن السعودية أصبحت تنطلق نحو التحرر والتنوير.



