إبراهيم عيسى: 37 مادة فى قانون الأحوال الشخصية بها عوار دستورى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تحرر الحكومة من السلفيين وعدم الانصياع لهم في قانون الأحوال الشخصية أمر ضروري، مشيدا بمحاولة السعودية إجراء تعديل في قانون الأحوال الشخصية بما يتوافق مع العصر.
واستنكر ابراهيم عيسى خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، إقدام مصر على إقرار مشروع ينتقص من المرأة ويعود بها إلى العصور الوسطى، معقبًا: "لا يمكن أن تكون مصر عنوانًا للتسلف والتشدد والوهابية في حين أن السعودية أصبحت تنطلق نحو التحرر والتنوير.
ولفت إلى أن مواد قانون الأحوال الشخصية يوجد بها 37 مادة بها عوار دستوري، واصفًا المشروع بدنانير وسلامة في فيلم أم كلثوم، مواصلًا: "قانون الأحوال الشخصية في السعودية يتيح تسجيل الأم لأبنائها وإصدار جوازات سفر لهم بينما مشروعنا لا يتيح ذلك".