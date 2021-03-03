قتلوها كلها.. مواطن ونجله يخوضان معركة ضد 10 ثعابين داخل بئر جاف بمطروح

روى صالح الحسيني المسئول الإعلامي لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، تفاصيل خوض مواطن ونجله معركة ضد 10 ثعابين داخل بئر جاف بمطروح.





وقال الحسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن مواطن ونجله دخلا معركة ضد 10 ثعابين داخل بئر جاف بمطروح، مضيفا أن محافظة مطروح صحراوية ونجد ثعابين في أي بائر بشكل عادي.

وأضاف أن هذا الأمر طبيعي والتنمية المستدامة تقوم بمتابعة الأبار قبل عملية التطوير وخاصة الجافة، مستدركا أنه مواطن نزل يعمل معاينة مع نجله لبائر ووجدوا 10 ثعابين في البائر، وبعد تفكير قرارا مهاجمة الثعابين وقتلوا كل 10 ثعابين وهذا الأمر مثير للاهتمام.







