مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تكرر لا تنازل عن حقوقها في ملف سد النهضة .. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك قانونا دوليا يحكم جميع الدول في التعامل مع البحار والأنهار، مضيفا أن دولة أثيوبيا لا يوجد بها نظام للري ولا تحتاج إلى هذه الكميات الكبيرة من المياه. والأنهار،





وأضاف جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور": دولة أثيوبيا غارقة في نعيم مياه الأمطار وتأخذ من مياه النيل نصف احتياجاتها المائية فقط مؤكدا أننا سابقا عرضنا علي أثيوبيا بناء سد النهضة وبعدها نحصل علي أموال البناء على هيئة كهرباء.



