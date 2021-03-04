ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شعبة الأدوية: الأقراص لا تحتوي على مواد مخدرة مثل أدوية الشرب

الخميس 04/مارس/2021 - 03:30 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إن الأدوية التي تم إدراجها مؤخرا من ضمن جداول المخدرات متواجده منذ فترة، وهي تستعمل في علاج نزلات البرد والكحة، معقبا: الأدوية تحتوي على بعض المواد المخدرة ولكنها متواجده بكميات معينه لا تتسبب في أي مشاكل.

واسترسل: المريض من المفترض أن يحصل على الدواء لمدة معينة حتى تختفي الأعراض ومن ثم يتوقف الدواء، معقبا: وجدنا أن هناك زيادة غير مبررة في استهلاك هذه الأدوية.

وأضاف "عوف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، هيئة الأدوية رصدت هذا الأستهلاك، وكذلك وزارة الداخلية، منوها إلى أن كثرة تناول الدواء تسبب حالة من الهزيان والتخدير.

وأشار إلى أن أدوية الشرب تحتوي على المادة المخدرة أما الأقراص فهي لا تحتوي على هذة المادة، مشددا على أن تلك الأدوية سيتم صرفها عن طريق الروشتة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المخزون يكفي 12 شهرا ..غرفة الدواء تطمئن المصريين : معندكوش مشكلة

بها سحب كبير.. غرفة صناعة الدواء: مصر لا تعاني من نقص في الأدوية

رئيس شعبة الأدوية: زيادة من المواطنين على صرف «الكونجستال».. والجرعات العالية بتعمل إدمان

بيشربوا إزازة بدل المخدرات.. شعبة الأدوية تعلق على إدراج 14 دواء ضمن الجدول

لماذا أدرجت هيئة الدواء كونجستال بجدول المخدرات وكيف سيتم صرفه؟

ترشيحاتنا

التحالف العربي يعترض هجوما جويا ضد السعودية

وزير الصحة الأسبق يوضح حقيقة رفض 50% من الأطباء الحصول على لقاح كورونا

دعاء التوبة من الكبائر .. احرص عليه لمغفرة الذنوب

بعد تسجيل 150 ألف مواطن.. بدء تطعيم لقاح كورونا غدا

وفاة الفنانة ليلى الإسكندرانية بأزمة صحية

رصيدك نفد .. تعليق مثير من ميدو على تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن المشاركة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق عمرها .. شاهد عاملا يعثر على مفاجأة أسفل بلاط المطبخ .. صور

تقارن نفسها بـ كيم كارديشيان .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير مثيرة

سعيد الحظ .. ملياردير يبحث عن 8 أشخاص لمرافقته في رحلة إلى القمر