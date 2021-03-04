شعبة الأدوية: الأقراص لا تحتوي على مواد مخدرة مثل أدوية الشرب

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إن الأدوية التي تم إدراجها مؤخرا من ضمن جداول المخدرات متواجده منذ فترة، وهي تستعمل في علاج نزلات البرد والكحة، معقبا: الأدوية تحتوي على بعض المواد المخدرة ولكنها متواجده بكميات معينه لا تتسبب في أي مشاكل.



واسترسل: المريض من المفترض أن يحصل على الدواء لمدة معينة حتى تختفي الأعراض ومن ثم يتوقف الدواء، معقبا: وجدنا أن هناك زيادة غير مبررة في استهلاك هذه الأدوية.



وأضاف "عوف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، هيئة الأدوية رصدت هذا الأستهلاك، وكذلك وزارة الداخلية، منوها إلى أن كثرة تناول الدواء تسبب حالة من الهزيان والتخدير.



وأشار إلى أن أدوية الشرب تحتوي على المادة المخدرة أما الأقراص فهي لا تحتوي على هذة المادة، مشددا على أن تلك الأدوية سيتم صرفها عن طريق الروشتة.





