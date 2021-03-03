المسرح العائم ينير بـ "عيلة الفقري" غدا الخميس

قال الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي "عيلة الفقري" من إخراج المخرج محمد متولي يعود على المسرح العائم من جديد من يوم غد الخميس ٤ مارس الجاري ليعرض أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة التاسعة مساء .





يذكر أن العرض قد تم إفتتاحه فى منتصف نوفمبر ٢٠٢٠ وقدم مواسم ناجحة وإقبال جماهيرى كبير منذ إفتتاحه ، بالإضافة الى تقديمه بمحافظة البحيرة شهر فبراير الماضي ضمن خطة مبادرة المواجهة والتجوال ٢٠٢١ فى المحافظات، حيث من المنتظر تقديمه في محافظة مرسى مطروح خلال شهر مايو المقبل .





تدور أحداث " عيلة الفقري " حول عيلة سمعان الفقري المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التى لم تتزوج بعد وأبنائه سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية من خلال يوم فى حياة تلك العائلة.

عرض "عيلة الفقري " من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى وبطولة محمد الصاوي ، فاطمة الكاشف ، أحمد النمرسي ، ماهر محمود ، أيمن بشاي، رفيف، منة المصري ، مجدي عبد الحليم ، أشرف عبد الفضيل ،محمود الهنيدي ،إيهاب شهاب ،ديكور محمد هاشم ، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر ، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام ، من تأليف أحمد الملوانى ، و من إخراج محمد متولي.



