ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

المسرح العائم ينير بـ "عيلة الفقري" غدا الخميس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:56 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
قال الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي "عيلة الفقري" من إخراج المخرج محمد متولي يعود على المسرح العائم من جديد من يوم غد الخميس ٤ مارس الجاري ليعرض أيام  الخميس والجمعة من كل أسبوع  فى تمام الساعة التاسعة مساء . 

يذكر أن العرض قد تم إفتتاحه فى منتصف نوفمبر ٢٠٢٠ وقدم مواسم ناجحة وإقبال جماهيرى كبير منذ إفتتاحه ، بالإضافة الى تقديمه بمحافظة البحيرة شهر فبراير الماضي ضمن  خطة مبادرة المواجهة والتجوال ٢٠٢١ فى المحافظات، حيث من المنتظر تقديمه في محافظة مرسى مطروح خلال شهر مايو المقبل . 

 
 تدور أحداث " عيلة الفقري "  حول عيلة سمعان الفقري المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التى لم تتزوج بعد وأبنائه سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية من خلال يوم فى حياة تلك العائلة.
 
عرض "عيلة الفقري " من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى وبطولة محمد الصاوي ، فاطمة الكاشف ، أحمد النمرسي ، ماهر محمود ، أيمن بشاي، رفيف، منة المصري ، مجدي عبد الحليم ، أشرف عبد الفضيل ،محمود الهنيدي ،إيهاب شهاب ،ديكور محمد هاشم ، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر ، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام ، من تأليف أحمد الملوانى ، و من إخراج محمد متولي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استمرار عرض "عيلة الفقري" على المسرح العائم الكبير

افتتاح العرض المسرحي "الجوهرة السحرية" بثقافة البحر الأحمر

وزيرة الثقافة تعلن خطة "مسرح المواجهة والتجوال" 2021

إسماعيل مختار: البيت الفني للمسرح يضم منذ عام 2018 مسرحي المواجهة والتجوال.. فيديو

غداً.. عرض «عيلة الفقري» يعود من جديد على المسرح العائم

ترشيحاتنا

خيانة أقرب الناس.. رسالة غامضة من دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

رصيدك نفد .. تعليق مثير من ميدو على تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن المشاركة

بديل الشناوي في الأهلي.. أبرز مفاوضات أندية الدوري مع حارس سموحة

ليفربول يكشف لـ صدى البلد: هل يغيب محمد صلاح عن منتخب مصر بسبب فيروس كورونا؟

إثيوبيا تتراجع: نسعى لحل يرضي الجميع في أزمة سد النهضة

أفشة يغادر مران الأهلي.. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على دانيا عقيل أول سعودية تشارك في راليات الصحراء

طريقة عمل سويسرول.. خطوة بخطوة

5 أعشاب لعلاج آلام القولون .. تعرف عليها