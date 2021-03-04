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صحة الشرقية تداهم مركزا طبيا بدون ترخيص وتضبط نحو 1000 صنف دوائي مجهول

الخميس 04/مارس/2021 - 02:49 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مداهمة مركز طبيا بدون ترخيص وضبط نحو 1000 صنف دوائي مجهول.

وقال مسعود، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن مهنة التمريض مهنة سامية ولها قواعد وأسس، مضيفا أنه لا يصح لأي أحد أن يمارس المهنة وهو غير مؤهل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تحرير ثلاث محاضر ضد هذا الشخص، وتم اقتحام المكان وهو يعمل وتم تحرير المحاضر وإرسالها للنيابة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن النيابة العامة ستتخذ ضد هذا الممرض إجراء رادع وقوي، مشيرا إلى أن صحة الشرقية هى الأخرى ستتخذ إجراءات قانونية ضد هذا الممرض.



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