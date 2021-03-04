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توك شو

أستاذ مناعة: جرعتا لقاح كورونا يجب أن تكونا من نفس النوع لإحداث الفاعلية المطلوبة

الخميس 04/مارس/2021 - 01:10 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن  بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا للمصريين في مصر مجهود محترم من وزارة الصحة لتوفير اللقاح للمصريين .

وأضاف  عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الحصول على لقاح كورونا أفضل من عدم الحصول عليه".

 وتابع عبد الهادي مصباح:" يجب ان يتم الحصول على جرعتي لقاح كورونا من نفس النوع من اجل إحداث الفاعلية المطلوبة".

 وأكمل عبد الهادي مصباح:" المواطن له حرية الاختيار في الحصول على لقاح كورونا "، مضيفا:" على الإنسان اتابع أكبر درجات الحذر بالحصول على اللقاح خاصة وأن الملايين حصلوا عليه  على مستوى العالم".
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