أستاذ مناعة: جرعتا لقاح كورونا يجب أن تكونا من نفس النوع لإحداث الفاعلية المطلوبة

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا للمصريين في مصر مجهود محترم من وزارة الصحة لتوفير اللقاح للمصريين .





وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الحصول على لقاح كورونا أفضل من عدم الحصول عليه".





وتابع عبد الهادي مصباح:" يجب ان يتم الحصول على جرعتي لقاح كورونا من نفس النوع من اجل إحداث الفاعلية المطلوبة".





وأكمل عبد الهادي مصباح:" المواطن له حرية الاختيار في الحصول على لقاح كورونا "، مضيفا:" على الإنسان اتابع أكبر درجات الحذر بالحصول على اللقاح خاصة وأن الملايين حصلوا عليه على مستوى العالم".